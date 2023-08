Bebê retira 'tráqueo', fica sem oxigênio e morre no Paraná

O sepultamento do pequeno acontece neste sábado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A família do pequeno João Guilherme Weiber Figueroa, de apenas três anos, se despede dele neste sábado (19). A criança estava internada em situação crítica desde quarta-feira (16), não resistiu e faleceu na noite dessa sexta-feira (18). O corpo de João Guilherme está sendo velado na Capela Santana, e o sepultamento ocorre às 17 horas deste sábado (19), no Cemitério Jardim Paraíso, em Ponta Grossa, Campos Gerais do Paraná.

continua após publicidade

João Guilherme estava internado desde quarta-feira no Hospital Universitário Materno Infantil da UEPG (HUMAI) porque acabou arrancando a tráqueo que utilizava. Devido a isso, seu corpo ficou muito tempo sem oxigênio, ocasionando uma lesão séria no cérebro. Diante de uma situação irreversível, os aparelhos foram desligados.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e caminhão de lixo deixa dois mortos no Paraná

continua após publicidade

Os pais de João Guilherme, Rodrigo e Daiene elaboraram um emocionante vídeo, em homenagem ao filho, contando um pouco da história dele, junto com o irmão, André Luiz, também em agradecimento a todos os profissionais que cuidaram do pequeno, como médicos, professores, além de familiares. No vídeo, eles escrevem que o sorriso era a ‘marca registrada’ de João Guilherme. Em uma das fotos que aparece o pequeno, há a mensagem: “Esse sou eu. Tive a sorte de encontrar o amor para poder transmitir o meu amor”.

Para ler a matéria completa, acesse o portal aRede, parceiro do TnOnline.

Siga o TNOnline no Google News