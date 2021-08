Da Redação

Bebê recém-nascida é encontrada morta em mala no PR

Na noite desta quinta-feira (12), a Polícia Militar (PM) encontrou uma bebê recém-nascida morta no interior de uma mala, em Campo Mourão, Paraná. A principal suspeita de ter cometido o crime é a mãe da criança, Brenda Eduarda Lopes de Oliveira, de 20 anos, que é estudante de veterinária.

De acordo com a PM, a bebê, de cerca de 3,3 quilos com aproximadamente 8 meses de vida, foi encontrada dentro de uma sacola no interior de uma bagagem após um médico solicitar às autoridades.

Conforme os agentes, Brenda havia ido buscar atendimento médico, pois estava sangrando em excesso na menstruação e sentia muitas dores. A jovem foi submetida a um exame médico e foi indagada pelo profissional de saúde sobre uma possível gravidez, porém, Brenda negou o fato.

O médico, desconfiado que a estudante havia realizado um aborto, solicitou exames para constatar uma suposta gestação. Os testes apontaram para um resultado positivo, entretanto, Brenda continuou a negar que estava grávida.

O responsável pelos exames da jovem acionou a PM. Por volta das 23h desta quinta, os policiais foram à residência da moça e localizaram uma mala na lavanderia do imóvel, que é uma república. Os agentes encontraram uma bebê morta dentro da bagagem.

O corpo da criança foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão. A Polícia Civil e peritos de Maringá foram chamados.



A polícia indagou os outros moradores do local e os pais de Brenda e todos afirmaram não saber da gravidez da jovem, já que ela não apresentava barriga de grávida.



A mulher foi encaminhada para um hospital e está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta da quantidade de sangue que perdeu.

