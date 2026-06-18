Bebê queimado em CMEI de Sarandi passa por cirurgia e permanece hospitalizado
Os ferimentos mais severos foram registrados no rosto, no tórax e em um dos braços
O bebê de 9 meses que sofreu queimaduras graves em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Sarandi, no Norte do Paraná, continua internado no Hospital Universitário de Maringá. A criança foi submetida a um procedimento cirúrgico após o acidente registrado na última terça-feira (16).
📰LEIA MAIS: Mulher é presa após matar enteada de 8 anos asfixiada por vingança
Segundo informações repassadas pela família, a cirurgia teve como objetivo remover tecidos atingidos pelas queimaduras. Os ferimentos mais severos foram registrados no rosto, no tórax e em um dos braços do bebê.
Apesar da gravidade do caso, a mãe informou que o quadro clínico da criança é considerado estável e que a recuperação tem apresentado evolução favorável. Durante a madrugada, entretanto, o bebê precisou receber medicação à base de morfina para controlar as fortes dores provocadas pelas lesões.
A família também informou que uma nova intervenção cirúrgica está prevista para esta quinta-feira (18), dando continuidade ao tratamento médico.
De acordo com os profissionais de saúde, aproximadamente 18% da superfície corporal da criança foi atingida pelas queimaduras.
### Acidente ocorreu durante banho
O caso aconteceu no CMEI Beatriz Pacheco. Conforme informações da Guarda Civil Municipal, o bebê teria se ferido durante um banho realizado na unidade de ensino.
A suspeita inicial é de que um problema técnico no sistema do chuveiro possa ter provocado o acidente. Após a ocorrência, um eletricista foi acionado para avaliar o equipamento.
A versão, no entanto, é questionada pela mãe da criança, que cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias do episódio. Ela afirma não acreditar que as lesões tenham sido causadas apenas por uma falha no chuveiro e defende uma investigação detalhada para apontar eventuais responsabilidades.
Logo após o incidente, equipes de socorro foram mobilizadas e encaminharam o bebê para atendimento médico especializado.
Em nota, a Prefeitura de Sarandi informou que adotou as medidas necessárias após o ocorrido e afirmou que acompanha o caso. A Guarda Civil Municipal acionou a Polícia Científica, que deverá realizar perícias para esclarecer como as queimaduras aconteceram.
As investigações buscam determinar se o caso foi provocado por falha no equipamento, erro humano ou outro fator relacionado ao atendimento prestado à criança no CMEI.
Informações: Banda B
📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão