Bebê que morreu em creche de Rolândia é sepultado nesta quinta-feira

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) se manifestou sobre a morte da criança de quatro meses, em uma creche particular de Rolândia, no Norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (23). De acordo com o portal RicMais, a pasta divulgou uma nota sobre o caso. Leia abaixo na íntegra.

Identificado como Gael Pietro, o menino faleceu na unidade escolar localizada na Rua Tókio, no bairro Nobre, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A Polícia Militar (PM), e socorristas do Siate e do Samu atenderam a ocorrência.



O Centro de Educação Infantil ficará fechado até a próxima segunda-feira (28), porque a direção da escola, assim como toda a equipe pedagógica, que acompanharam o atendimento ao aluno, estão "extremamente abalados".

Conforme informações do RicMais, Gael Pietro estava matriculado na creche há aproximadamente dez dias. Ele teria começado a frequentar a escola para que a mãe pudesse voltar a trabalhar. Segundo a família, um remédio para gripe poderia ter causado o mal súbito na criança.

O bebê está sendo velado na Capela Central de Rolândia nesta quinta-feira (24). O sepultamento está marcado para às 17h30, no Cemitério Central.

Confira a nota da Seed-PR:

Na tarde desta quarta-feira (24), no município de Rolândia, no Norte do Estado, verificou-se uma fatalidade envolvendo uma criança matriculada na instituição.

Segundo a direção da escola, a criança sofreu um mal súbito, sendo a situação imediatamente identificada pela equipe pedagógica da instituição, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento da ocorrência. Concomitante, outros membros da equipe de professores empreenderam prontamente manobras de primeiros socorros na tentativa de reanimar a criança que apresentava sintomas de falta de ar.

A direção da escola acompanhou o atendimento ao aluno, prestando todo o suporte necessário ao rápido socorro do mesmo e, dado o desfecho da situação, encontra-se (assim como toda a equipe institucional) extremamente abalada.

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), em consulta ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Londrina, responsável pela unidade escolar, reforça que o funcionamento do CEI encontra-se regular (Resolução nº 100/2023 GS/SEED de 25 de janeiro de 2023 e Parecer nº 92/2023 – CEF/SEED de 25 de janeiro de 2023), tendo sido a unidade vistoriada de acordo com a legislação vigente.

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com amigos e familiares neste momento de dor.

