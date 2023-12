Bebê nasce morto e mãe tenta esconder corpo em mochila

Um caso foi registrado na manhã desta sexta-feira, 29, no município de Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. Um natimorto foi encontrado numa mochila pendurada na parede do quarto de uma residência na Vila do Reino. De acordo com informações repassadas para a Polícia Militar, familiares de uma mulher de 39 anos chegaram à residência após uma semana de ausência e se depararam com a casa coberta de sangue, principalmente na sala e com rastros que levavam ao quarto da mulher.

Na cama onde ela dorme, também havia uma abundância de sangue. A mulher alegou que se tratava de uma menstruação, já que não menstruava há cerca de dois anos. Preocupados com a situação, os familiares levaram a mulher para atendimento médico no pronto atendimento da cidade, onde foram identificados sinais de período pós-parto, mas a mulher negou ter dado à luz. Devido à gravidade da hemorragia, ela foi transferida para a UTI do IDF em Telêmaco Borba.

Na manhã desta sexta, 29, os familiares começaram a verificar outros sinais na residência e encontraram uma mochila no quarto da mulher, cercada por moscas. Ao abrir a mochila, encontraram panos ensanguentados com uma pequena mão humana. Imediatamente, eles acionaram o pronto atendimento novamente, que enviou uma equipe para o local.

Foi confirmado que se tratava de um natimorto, um feto que nasceu sem vida. As autoridades competentes, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Criminalística e a equipe do IML de Telêmaco Borba, foram até o local. O corpo do natimorto foi encaminhado para o IML de Ponta Grossa para investigação.

Com informações do GMC Online

