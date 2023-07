Bebê nasce em carro de aplicativo a caminho de hospital no Paraná

Daivid nasceu no banco de trás do carro

Um bebê apressadinho resolveu assustar os pais e nascer dentro de um carro de aplicativo na noite desta terça-feira (11), em Maringá, no Noroeste do Paraná. A mãe, Taís Correia, começou a sentir contrações em casa, então o marido, Rian Rodrigues de Campos, pediu um Uber para irem até o hospital. Mal sabia o casal que a corrida não seria completa.

No caminho, Taís entrou em trabalho de parto e o novo papai do pedaço foi o responsável por trazer o filho ao mundo, no banco de trás do carro. O motorista de aplicativo fazia sua última corrida do dia e acabou se tornando parte da história da família.

Durante o trabalho de parto, o homem continuou o trajeto e, quando chegaram no Hospital Universitário de Maringá, o pequeno já havia nascido. Saudável, Daivid nasceu com cerca de 2 quilos e 48 centímetros. A mamãe e o bebê passaram por exames e estão bem.





*Com informações RicMais.

