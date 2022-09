Bebê nasce dentro de ambulância em Curitiba; saiba mais

Da Redação

O pequeno Gael mal chegou ao mundo e já tem muita história para contar. O bebê nasceu na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a caminho do hospital, na madrugada desta quarta-feira (21). Ele é o primeiro bebê que o socorrista Djason traz ao mundo. As informações são da Banda B.

O socorrista contou que a família acionou o Samu no bairro Umbará, em Curitiba, depois que a mãe, Yasmin Henrique da Silva, de 22 anos, estava com muitas dores, mas a bolsa ainda não tinha rompido. Era por volta das 2h20.

“Deslocamos em prioridade. Quando chegamos, ela até conseguiu caminhar até a ambulância, mas no caminho já começou a ter contrações”.

A jovem foi colocada na ambulância e estava tudo certo: seria levada ao Hospital Evangélico Mackenzie para que lá pudesse ver o rostinho do pequeno Gael. Mas ela não contava que ele queria vir antes.

“No caminho, as contrações diminuíram, tivemos que parar. A bolsa rompeu. A mulher teve uma crise de pânico, a acalmamos e ela deu à luz na viatura mesmo”.

Primeiro parto

O socorrista Djason, que estava acompanhado da técnica de enfermagem Jocelia, disse que esse foi o primeiro parto que teve a chance de participar. A sensação, acima de todo o desespero que todos passaram para que desse tudo certo, era de felicidade.

“Uma felicidade além do comum. Apesar de todo o treinamento, de toda a capacidade e o preparo, é uma emoção que não tem como explicar. Você vê o dom da vida, poder ter os primeiros momentos de vida na tua mão. Essa semana estávamos ensaiando, porque pegamos algumas gestações, mas foi a minha primeira experiência”.

Segundo o socorrista, o parto foi bem tranquilo, e depois o médico foi acionado para confirmar que estava tudo bem. Nem o cordão umbilical, que estava no pescoço do bebê, atrapalhou para que tudo desse certo.



Gael e a mãe Yasmin foram encaminhados ao hospital. O pai, que teve a chance de ver tudo muito de perto e ainda, de certa forma, ajudar no trabalho dos socorristas, os acompanhou. O casal já tem gêmeos.

