Bebê nasce com ajuda do Samu e Corpo de Bombeiros

No início da manhã deste domingo (13), uma criança nasceu com o auxilio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. As equipes foram chamadas até uma residência na Rua Quintino Bocaiúva, na zona 7 em Maringá.

Segundo os socorristas, uma gestante pediu ajuda ao Samu relatando estar sozinha e com contrações do parto. Uma equipe chegou no local e não conseguiu acesso ao imóvel devido a um cachorro bravo no quintal.

O Corpo de Bombeiros se deslocou até o endereço e conseguiu acesso ao quintal para conter o animal e facilitar a entrada dos socorristas. O bebê nasceu na casa antes da intervenção das equipes. O menino veio ao mundo com saúde. De acordo com a mulher, esse é o quarto filho dela.

