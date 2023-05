Bebê nasce com a ajuda de frentistas em posto de combustíveis no PR

Da Redação

Antony Ravi e a mãe foram atendidos pelos bombeiros e passam bem

Há quem tem pressa, e então há o pequeno Antony Ravi. O bebê tinha uma data marcada para o seu nascimento, mas resolveu surpreender a família na noite desta terça-feira (2) e nascer dentro de um carro, em um posto de combustíveis.

O parto inusitado, que contou com a ajuda dos próprios frentistas, aconteceu no bairro Capão Raso, em Curitiba, capital do Paraná. Conforme relato de testemunhas, tudo aconteceu muito rápido e, com sorte, teve um final muito feliz.

De acordo com informações, o pai do recém-nascido contou que estava indo às pressas para a maternidade com a esposa, quando a mulher percebeu que não conseguiria completar o trajeto. "Ela ficou gritando com dor e falou 'encosta que vai nascer'", relatou o novo papai paranaense.

Adriano Santos parou o carro da família em um posto de combustíveis e, rapidamente, os funcionários do estabelecimento vieram prestar ajuda. Eles esquentaram água, levaram toalha e cooperaram com o nascimento de Antony.

Logo após a criança nascer e se acalmar no colo de sua mãe, os frentistas comemoraram e até mesmo arriscaram um futuro brilhante para o menininho: "Vai ser piloto de Fórmula 1", declarou uma das presentes.

fonte: Arquivo pessoal

O Corpo de Bombeiros foi acionada e a mãe e o bebê receberam atendimento e foram encaminhados à maternidade, saudáveis. "Para nossa surpresa [o bebê] estava muito calmo e tranquilo no colo da mãe. A natureza seguiu seu curso sem intervenções!”, comentou o cabo Jessé.

