Bebê morre com suspeita de engasgamento com leite materno

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O laudo deve ficar pronto em 10 dias

Um bebê de dois meses morreu, na manhã desta quarta-feira (19), após ter supostamente se engasgado com leite materno, na cidade de Cambé, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, porém, a criança não resistiu e faleceu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. De acordo com o órgão, não foram encontrados sinais de agressão.

-LEIA MAIS: Motorista invade preferencial e idoso de 66 anos fica em estado grave

continua após publicidade .

Segundo informações, a situação foi muito rápida. A bebê era de uma família carente e tinha quatro irmãos.

Durante a tarde desta quarta (19), serão realizados exames de necropsia para comprovar a causa da morte. O laudo deve ficar pronto em 10 dias, de acordo com o IML.

Com informações da Tarobá News.

Siga o TNOnline no Google News