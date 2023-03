Bebê morre após grave acidente com carro da Saúde na PR-471

Da Redação

Um bebê morreu após um grave acidente envolvendo um carro da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (06), na PR-471 entre os municípios de Catanduvas e Três Barras do Paraná.

De acordo com informações, o Gol da cor branca estava ocupado por cinco pessoas, sendo o motorista, três mulheres e o bebê. Eles retornavam para a cidade de Cascavel no momento do acidente.

Conforme apurações iniciais, um outro automóvel que não foi identificado tentou acessar uma estrada rural e acabou "fechando" o veículo da saúde. O motorista perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra uma árvore.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Catanduvas e Três Barras foram acionadas e prestaram atendimentos aos feridos. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Três Barras.

O helicóptero do Consamu também foi acionado para atender a ocorrência e realizar a transferência do bebê que, a princípio, havia sofrido um traumatismo crânio encefálico (TCE). A criança, que não teve a identidade divulgada, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Informações Catanduvas em Foco.

