Bebê fica gravemente ferido após acidente doméstico em Londrina

Menino foi encaminhado para ala de queimados do Hospital Universitário

Um bebê de um ano e dois meses ficou gravemente ferido em um acidente doméstico por volta das 11h deste sábado (9), na rua Nova Delhi, no Jardim Cláudia, na zona sul de Londrina.

A mãe relatou que estava fazendo café, quando seu braço foi puxado pela criança, momento em que a chaleira caiu e a água foi derramada, atingindo o corpo do bebê.

Após atendimento do Siate com apoio da ambulância do Samu, o menino foi encaminhado para ala de queimados do Hospital Universitário com ferimentos no rosto e nas costas.

