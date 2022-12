Bebê está entre vítimas de acidente com três mortes no PR

Da Redação

Acidente envolveu quatro veículos

Um bebês está entre as três vítimas fatais do acidente de trânsito que envolveu quatro veículos, ao menos, na tarde deste sábado (24), na BR-277 em Palmeira, na região dos campos gerais do Paraná.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam em um dos veículos envolvidos não tiveram ferimentos. O acidente aconteceu próximo ao Recanto dos Papagaios.

- LEIA MAIS: Acidente entre quatro veículos deixa três mortos neste sábado no PR

Uma aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) auxiliou nos resgates. Até a publicação desta reportagem, o nome das vítimas fatais não haviam sido divulgados.

O trânsito em ambos os sentidos da via na região segue totalmente bloqueado. Em breve, mais detalhes.

