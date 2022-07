Bebê escapa ileso de grave acidente que teve duas pessoas mortas

Da Redação

No Fox, de Palmeira, viajavam 5 pessoas. Duas morreram no local, duas ficaram gravemente feridas e o bebê foi resgatado sem ferimentos

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em acidente na BR 277, na região de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. Apesar da gravidade do acidente, uma colisão frontal entre um carro e um caminhão, um bebê foi resgatado ileso no acidente.

A colisão foi registrada na manhã deste domingo (24). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi no Km 176. O caminhão, com uma carga de cevada, seguia no sentido a Guarapuava e o motorista teve apenas ferimentos leves.

No veículo pequeno, um Fox, de Palmeira, estava cinco passageiros. Dois deles morreram no local, antes da chegada do socorro e os outros dois adultos tiveram ferimentos graves e foram levados para o hospital. A criança foi resgatada sem ferimentos.

Na colisão, houve um princípio de incêndio no caminhão, mas foi controlado a tempo, pelo Corpo de Bombeiros, acionado para atendimento da ocorrência. As causas do acidente ainda vão ser apuradas.

