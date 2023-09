Bebê é internado em estado grave após ingerir veneno para carrapato

Equipes da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender um envenenamento na noite dessa segunda-feira (18), em Marialva, no norte do Paraná. Um bebê de apenas 1 ano e 9 meses ficou em estado grave depois de ingerir um veneno para carrapato. De acordo com os socorristas, a situação era tão complicada que a vítima precisou ser entubada.

Um agente da Defesa Civil conversou com a imprensa e informou que quem encontrou a criança desacorda foi a própria mãe. Alessandro Sola afirmou que o produto é para uso veterinário.

"A mãe viu na hora em que ele estava com o vidro na mão, mas ele ficou desacordado poucos minutos depois que tomou esse veneno", disse Sola. Não se sabe a quantidade de veneno ingerida pelo bebê.

Os socorristas levaram a criança para o Pronto Atendimento de Marialva (PAM), onde recebeu os primeiros cuidados e passou por uma lavagem estomacal. Contudo, devido à gravidade do caso, o menino foi transferido para o Hospital Santa Casa de Maringá, noroeste do estado.

O bebê segue internado.

Com informações do portal Catve.

