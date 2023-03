Bebê é encontrada amarrada enquanto pai tomava cerveja no Paraná

Da Redação

Uma bebê, de apenas 1 ano e oito meses, foi resgatada pela Polícia Militar (PM) e por agentes do Conselho Tutelar nesta terça-feira (07), em Nova Santa Rosa, no Oeste do Paraná. A menina foi encontrada amarrada em um colchão, com o rosto coberto.

As autoridades receberam uma denúncia e se dirigiram até o bairro Berlim. A criança, em estado grave de desnutrição, tinha sido amarrada com uma camiseta. O pai da menina foi localizado pelos militares em um bar da cidade, tomando cerveja.

O homem afirmou que quem amarrou a filha teria sido a mãe. Ele informou, ainda, que saiu de casa no início da manhã desta terça (07), após ter discutido com a mulher e não olhou a menina que estava no quarto.

A mãe foi encontrada no local de trabalho, em Palotina. Ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil do Paraná (PCPR). O Conselho Tutelar encaminhou a bebê para atendimento médico e ela deverá ficar com uma família acolhedora.





