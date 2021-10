Da Redação

Bebê de um ano se afoga em balde no Paraná

Na tarde desta segunda-feira (11), um bebê de um ano se afogou em um balde com água, no Jardim Europa, em Toledo, na região Oeste do Paraná.

A criança caiu de cabeça dentro do balde. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender o menino, que estava consciente e chorando bastantes, segundo os socorristas.

Atendido pelos Bombeiros, o bebê foi entregue para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sem risco de morte.