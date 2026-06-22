Bebê de um ano morre após carro da família capotar no Paraná

Uma bebê de um ano, identificada como Janete Gonçalves, morreu após o carro em que viajava com a família capotar na rodovia PR-471, trecho entre os municípios de Salto do Lontra e Nova Prata do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná. O acidente ocorreu no início da noite do último sábado (20). A criança sofreu ferimentos graves na região da cabeça, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Francisco Beltrão, mas não resistiu logo após dar entrada na unidade médica.

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Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo saiu da pista e capotou diversas vezes antes de parar em uma área de lavoura, a mais de 60 metros de distância da margem da rodovia. No automóvel estavam quatro pessoas da mesma família. O pai, de 28 anos, que conduzia o carro, sofreu ferimentos leves. A mãe, de 27 anos, teve lesões de gravidade moderada, enquanto a outra filha do casal, de quatro anos, escapou com escoriações leves. As identidades dos sobreviventes não foram divulgadas pelas autoridades.

O corpo da menina Janete foi sepultado no domingo (21), no município de Nova Prata do Iguaçu. A Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Científica trabalham agora na perícia do local para apurar as causas que levaram o motorista a perder o controle da direção e ocasionar a saída de pista seguida de capotamento.