Bebê de um ano e sete meses morre no PR; pais são indiciados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os pais da criança foram indiciadas por homicídio

Um bebê, de apenas um ano e sete meses, morreu logo após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, no último dia 8 de fevereiro. De acordo com a Polícia Civil (PC), o menino chegou à unidade de saúde com sinais de desnutrição e desidratação, além de apresentar diversas fraturas pelo corpo.

continua após publicidade .

Os pais da criança, de 27 e 40 anos, responsáveis por levá-la ao local, foram indagados pelos profissionais de saúde a respeito dos ferimentos. O casal alegou que o filho havia caído no banheiro de casa.

No entanto, a equipe médica não acreditou na versão apresentada pelos pais e acionou a Polícia Civil (PC) e o Conselho Tutelar. Eles foram presos em flagrante.

continua após publicidade .

Leia também: Criança de 1 ano e 7 meses morre no Paraná; pais são presos

De acordo com o delegado que está à frente do caso, Ivo Viana, os dois contaram versões diferentes e contraditórias do caso. Ambos negaram que agrediam o bebê, mas o corpo apresentava ferimentos na cabeça, que não eram compatíveis com a queda.

“As informações passadas por eles foram de desencontro com os exames clínicos feitos pelos médicos, que apontavam uma série de fraturas na cabeça dessa criança. As lesões não eram compatíveis com um mero acidente”, disse Viana.

continua após publicidade .

Os pais foram indiciados pelo homicídio por meio torpe, impossibilidade de defesa da vítima, meio cruel e pelo fato de a criança ser menor de 14 anos. O que chama a atenção é que, segundo o delegado, o casal não esboçou reação de sentimento com a perda de um filho.

Com informações do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News