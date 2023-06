Bebê de um ano é picado por escorpião amarelo em CMEI de Maringá

Um bebê, de apenas um ano de idade, foi picado por um escorpião amarelo em um Centro de Educação Infantil (CMEI) de Maringá, no Noroeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (15).

A criança estava dentro de uma das salas de aula quando foi picada pelo animal peçonhento. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Universitário de Maringá.

O caso trágico aconteceu no CMEI Alba de Araújo Rocha Loures, que fica localizado no bairro Jardim Catedral. De acordo com informações do Samu, o quadro de saúde do bebê é considerado estável.

A Prefeitura de Maringá enviou uma nota para o portal de notícias GMC Online confirmando que a criança está estável e vem recebendo os cuidados médicos necessários. Leia na íntegra:

“A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), informa que criança está estável e recebe os cuidados médicos necessários, com acompanhamento do município. A direção escolar acionou rapidamente a família e o Samu, que realizou o atendimento no local e encaminhou o estudante para o hospital.

O município reforça que os servidores da educação recebem treinamento constante da equipe de zoonoses da Secretaria de Saúde, com orientações sobre limpeza e medidas de prevenção. Além disso, os serviços de manutenção e limpeza são realizadas diariamente nas unidades escolares. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, o município também monitora prédios públicos com busca ativa para combate de escorpião.”

