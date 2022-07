Bebê de trisal nasce em Cambé e terá sobrenome dos três pais

Da Redação

O bebê do trisal formado pela arquiteta Maria Carolina Rizola, de 30 anos, o bombeiro Douglas Queiroz, de 33, e a consultora comercial Klayse Marques, de 34, nasceu na madrugada de segunda-feira (11), no Hospital São Francisco, em Cambé, norte do Paraná.

O trisal anunciou o nascimento do pequeno Henrique por meio de um perfil no Instagram, que conta com mais de 35 mil seguidores. Veja:

O bebê deve ser registrado em um cartório nesta terça-feira (12) e terá o sobrenome dos três pais. Com isso, o menino deve se chamar Henrique Rizola Marques Queiroz. A inclusão do nome de Klayse na certidão de nascimento do menino como mãe afetiva, no entanto, ainda depende de uma decisão da Justiça paranaense.



"O registro continua em trâmite judicial. Começamos a ver isso antes mesmo do nascimento. Hoje mesmo saiu um parecer sobre o caso, mas estamos aguardando o parecer do promotor da vara de Londrina", disse Carolina em uma entrevista ao Universa.

Relacionamento

O trisal se conheceu através de um aplicativo de relacionamento. Por meio da rede social, Maria e Douglas se apaixonaram por Klayse.

"Se apaixonar não era a nossa opção, porém aconteceu. Depois disso começamos a nos relacionar. Não temos ciúmes, temos muita confiança entre todos e muito amor", contou Carolina.



O trisal assumiu o relacionamento há quase um ano e passou a dividir sua rotina nas redes sociais. A principal mudança deles foi na casa, já que Klayse foi morar com o até então casal, que está junto há mais de dez anos.

Com informações do portal Universa.

