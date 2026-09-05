Bebê de sete meses morre ejetado de caminhão após tombamento na BR-369
Criança viajava solta no veículo e teve o corpo encontrado sob a carga de arroz após duas horas de buscas. Mãe ficou presa às ferragens
Um bebê de sete meses morreu na manhã deste sábado (5) após ser ejetado da cabine de um caminhão durante um tombamento na BR-369, no município de Ibiporã, Norte do Paraná. A criança viajava com os pais no veículo, que estava carregado com arroz e seguia no sentido a Jataizinho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menino estava solto no interior do caminhão no momento em que o acidente aconteceu.
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Testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle da direção e, após tombar na rodovia, o caminhão ainda se arrastou pelo asfalto até colidir violentamente contra um paredão de pedras na via marginal. Com a força do impacto, o bebê foi arremessado para fora. Uma grande operação de resgate envolvendo a PRF, o Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária que administra o trecho realizou buscas por cerca de duas horas até localizar o corpo da criança, que estava soterrado pela carga de arroz. A ocorrência não envolveu outros veículos.
A mãe da vítima, uma jovem de 20 anos, ficou presa às ferragens. Ela foi resgatada com ferimentos nos braços e nas pernas e encaminhada para um hospital em Londrina. Já o pai do bebê, de 34 anos, que conduzia o veículo, não sofreu lesões físicas graves, mas precisou ser atendido pela equipe médica no local por ter entrado em estado de choque devido à tragédia.
A inspetora da PRF, Cibele Navarro, explicou que a dinâmica exata no interior da cabine ainda é incerta, não sendo possível afirmar se o bebê estava no colo da mãe, mas ressaltou que a ausência do equipamento de retenção obrigatório foi confirmada. O corpo da criança foi levado para a Polícia Científica de Londrina, e as causas do acidente seguem sob investigação. O trânsito na BR-369 operou em meia-pista ao longo do dia para o trabalho das equipes de perícia e a limpeza da carga derramada.