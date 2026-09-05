Bebê de sete meses morre ejetado de caminhão após tombamento na BR-369

Um bebê de sete meses morreu na manhã deste sábado (5) após ser ejetado da cabine de um caminhão durante um tombamento na BR-369, no município de Ibiporã, Norte do Paraná. A criança viajava com os pais no veículo, que estava carregado com arroz e seguia no sentido a Jataizinho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menino estava solto no interior do caminhão no momento em que o acidente aconteceu.

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Testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle da direção e, após tombar na rodovia, o caminhão ainda se arrastou pelo asfalto até colidir violentamente contra um paredão de pedras na via marginal. Com a força do impacto, o bebê foi arremessado para fora. Uma grande operação de resgate envolvendo a PRF, o Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária que administra o trecho realizou buscas por cerca de duas horas até localizar o corpo da criança, que estava soterrado pela carga de arroz. A ocorrência não envolveu outros veículos.

A mãe da vítima, uma jovem de 20 anos, ficou presa às ferragens. Ela foi resgatada com ferimentos nos braços e nas pernas e encaminhada para um hospital em Londrina. Já o pai do bebê, de 34 anos, que conduzia o veículo, não sofreu lesões físicas graves, mas precisou ser atendido pela equipe médica no local por ter entrado em estado de choque devido à tragédia.

A inspetora da PRF, Cibele Navarro, explicou que a dinâmica exata no interior da cabine ainda é incerta, não sendo possível afirmar se o bebê estava no colo da mãe, mas ressaltou que a ausência do equipamento de retenção obrigatório foi confirmada. O corpo da criança foi levado para a Polícia Científica de Londrina, e as causas do acidente seguem sob investigação. O trânsito na BR-369 operou em meia-pista ao longo do dia para o trabalho das equipes de perícia e a limpeza da carga derramada.