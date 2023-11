Bebê de oito meses morre asfixiada na casa de babá no noroeste do PR

Uma bebê, de apenas oito meses de vida, morreu asfixiada nesta sexta-feira (3) em Sarandi, Região Metropolitana de Maringá, no noroeste do Paraná. A criança estava sob os cuidados da babá, na casa da mulher, enquanto a mãe trabalhava. Segundo apurações, a bebê teria colocado um cobertor de casal sobre o rosto enquanto dormia.

Segundo o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) Adriano Garcia, responsável pelo caso, por volta das 12 horas desta sexta, a babá teria ido verificar a bebê e percebeu que ela não respirava. Com a ajuda do marido, a mulher levou a pequena até o Hospital Metropolitano de Sarandi, mas nada pode ser feito pois a criança já estava sem vida.

A babá foi autuada em flagrante, ainda no hospital, pelo crime de homicídio culposo. Segundo apurações iniciais da polícia, a babá foi negligente com as suas funções de cuidar da criança. Ainda conforme o delegado, a mãe da bebê, no entanto, defende a trabalhadora e aponta que o caso é uma fatalidade. Ela contou às autoridades que a filha já teria sido cuidada por uma outra babá, mas se apegou à atual e era muito bem tratada.

A PCPR descobriu que a babá cuidava de crianças há aproximadamente quatro anos e não há relatos de maus-tratos em nenhum dos serviços prestados. O corpo da bebê de oito meses foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá e, de acordo com os peritos, não há qualquer lesão aparente.

Apesar de autuada em flagrante, a babá pode pagar fiança.

*Com informações do Plantão Maringá.

