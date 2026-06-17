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SARANDI

Bebê de 8 meses sofre queimaduras graves em CMEI e passa por cirurgia

Vítima teve cerca de 18% do corpo atingido por queimaduras de segundo grau

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 10:19:07 Editado em 17.06.2026, 10:19:02
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Bebê de 8 meses sofre queimaduras graves em CMEI e passa por cirurgia
Autor O bebê teve aproximadamente 18% do corpo atingido por queimaduras - Foto: Reprodução/X

Um bebê de 8 meses sofreu queimaduras graves na manhã desta terça-feira, 16 de junho de 2026, durante um banho no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Beatriz Pacheco, em Sarandi.

O acidente mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Sarandi e Maringá, além da Guarda Civil Municipal (GCM). Devido à gravidade das lesões, a criança precisou ser encaminhada às pressas ao Hospital Universitário de Maringá (HU), onde foi levada diretamente para o centro cirúrgico logo após dar entrada na unidade.

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De acordo com a equipe médica do Samu, o bebê teve aproximadamente 18% do corpo atingido por queimaduras de segundo grau, localizadas na cabeça, no tórax e em um dos braços, com presença de muitas bolhas. O médico socorrista informou que o quadro é considerado muito grave devido à baixa idade da vítima.

Embora estivesse consciente durante o atendimento inicial, a criança apresentava grande agitação em decorrência das dores intensas provocadas pelo contato com a água em temperatura de fervura. A mãe do menino foi avisada e compareceu ao local profundamente abalada com a situação.

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Informações preliminares apontam que o incidente ocorreu no momento em que uma professora dava banho no bebê. As circunstâncias do caso serão investigadas pelas autoridades competentes.

Em nota oficial, a Prefeitura de Sarandi declarou que adotou todas as providências necessárias imediatamente após o ocorrido e que a Guarda Civil Municipal acionou a Polícia Científica para realizar uma perícia técnica no local.

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A análise vai determinar se o caso foi provocado por falha humana ou se houve algum problema estrutural no chuveiro do CMEI. O município garantiu ainda que está prestando assistência à família.

Com informações de GMC Online

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acidente de banho assistência à saúde CMEI Beatriz Pacheco emergência médica investigação de incidentes queimaduras infantis
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