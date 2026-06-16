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SARANDI

Bebê de 8 meses sofre queimaduras graves em banho dentro de creche no PR

Menino teve cerca de 18% do corpo atingido na cabeça, tórax e braço em Sarandi

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 17:22:47 Editado em 16.06.2026, 17:22:38
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Bebê de 8 meses sofre queimaduras graves em banho dentro de creche no PR
Autor Incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (16) enquanto professora dava banho na criança - Foto: Pixabay/foto ilustrativa

Um bebê de apenas oito meses ficou gravemente ferido na manhã desta terça-feira (16) após sofrer queimaduras de segundo grau durante o banho no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Beatriz Pacheco, em Sarandi (PR). O menino teve aproximadamente 18% do corpo atingido pela água quente e precisou ser transferido com urgência para o Hospital Universitário de Maringá. O caso mobilizou equipes de socorro e forças de segurança da região devido à complexidade do quadro clínico da criança.

-LEIA MAIS: Polícia Civil faz novas buscas por primas desaparecidas no PR

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De acordo com o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), doutor Nasser, as lesões se concentraram na cabeça, no tórax e no braço do menino, provocando o surgimento de diversas bolhas decorrentes do contato com a água em altíssima temperatura. O profissional relatou que, embora o bebê estivesse muito agitado por conta das dores intensas, ele permaneceu consciente durante todo o primeiro atendimento na ambulância. Para agilizar o transporte até a ala de pediatria do hospital em Maringá, viaturas da Guarda Civil Municipal realizaram a escolta do veículo de socorro ao longo do trajeto.

Segundo informações do site GCM, as circunstâncias iniciais levantadas pelas autoridades apontam que o acidente aconteceu no momento em que uma professora da unidade realizava a higiene do aluno. A mãe da criança foi avisada imediatamente e, segundo os agentes que atenderam a ocorrência, ficou em estado de choque ao chegar ao CMEI.

Em nota oficial, a Prefeitura de Sarandi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que todas as providências de socorro e amparo foram tomadas imediatamente após o ocorrido. A pedido do município, a Guarda Civil Municipal acionou a Polícia Científica para realizar uma perícia técnica no local, com o objetivo de determinar se o episódio foi causado por uma falha humana ou por um defeito no sistema de aquecimento do chuveiro. A administração municipal destacou que aguarda o laudo oficial para definir as medidas administrativas cabíveis e reiterou que está prestando assistência contínua aos familiares do bebê.

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acidente creches queimaduras SAÚDE segurança infantil
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