Bebê de 7 meses engasga e é salva por policial e médica do Samu; vídeo

Uma bebê de sete meses de vida engasgou com um pedaço de salsicha nesta segunda-feira (8) e foi salva por um policial militar e uma médica reguladora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A situação foi registrada em uma residência de Maringá, no noroeste do Paraná, depois que uma pessoa passou na rua e viu a criança engasgada no colo da mãe.

Um relato do momento foi publicado nas redes sociais. De acordo com o vídeo postado no Instagram do Samu Regional Norte Novo, o agente da Polícia Militar do Paraná (PMPR) estava na casa da família e segurava a bebê engasgada. A médica do Samu, Janaina Ladeira Pereira, auxiliou o policial através de uma chamada de vídeo e ele conseguiu realizar a manobra de desobstrução de via aérea.

Enquanto a médica e o PM realizavam o salvamento da criança, uma equipe avançada do Samu se dirigia até a residência. "Usar a chamada de vídeo me ajudou a orientar o policial, observar a efetividade das manobras até a chegada da nossa equipe. Hoje a tecnologia nos proporcionou eficácia e rapidez no atendimento e quem ganha com isso é o paciente”, enfatizou Janaina Pereira.

Após ser avaliada pela equipe do Samu, a bebê foi encaminhada para um hospital da cidade para ficar sob observação.

- Com informações GMC Online.

