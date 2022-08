Bebê de 40 dias morre após carro ser arrastado por caminhão na BR-277

Da Redação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento da batida

Um bebê de 40 dias morreu e um homem ficou gravemente ferido na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, no Paraná, após um carro ser arrastado por um caminhão, na manhã desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento da batida.



Conforme o caminhoneiro relatou à polícia, ele tentou evitar o acidente, mas não conseguiu a tempo. No banco de trás do carro, a PRF encontrou um bebê conforto. A corporação, contudo, não confirmou se o bebê estava instalado no dispositivo de segurança. O bebê morreu no local.

As outras quatro vítimas, todas ocupantes do carro, foram atendidas por viaturas do Siate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista foi encaminhado em estado grave para um hospital de Cascavel, enquanto os demais foram levados para unidades de saúde.

No caminhão, o condutor não se feriu.

A PRF reforçou que motoristas redobrem a atenção nas rodovias, principalmente ao cruzar a pista.

Com informações, g1.

