Da Redação

Bebê de 2 meses morre vítima da covid-19 em Londrina

A Secretaria de Saúde de Londrina confirmou a morte de um bebê de apenas dois meses, causada pela covid-19, no boletim desta terça-feira (28). O documento apontou outros oito óbitos em decorrência da doença, entre 69 e 90 anos.

O bebê é a vítima mais nova da pandemia na cidade. São 2.129 londrinenses que perderam a vida desde o início da pandemia.

A criança foi internada em um hospital filantrópico no dia 21 de agosto e testou positivo para o novo coronavírus no dia 25. Ele veio à óbito no dia 24 de setembro. Conforme o boletim, o bebê tinha comorbidades. O estado de saúde dos pais não foi divulgado.