Bebê de 17 dias é internado na UTI após ter costela quebrada no Paraná

O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (7)

Um bebê de 17 dias foi internado na UTI em estado grave com diversos ferimentos e fraturas pelo corpo após dar entrada em um hospital particular em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná. A suspeita da Polícia Civil é que as agressões partiram dos pais do menino.

O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (7), de acordo com Boletim de Ocorrência (B.O) da Polícia Militar (PM). As informações são do G1

Conforme o registro, a criança foi levada ao hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave.

O laudo médico constatou que a criança teve hematoma no tórax, diversas fraturas na costela, corte no pé, insuficiência respiratória e com desidratação.

Os pais da criança, de 22 e 23 anos, acompanharam o bebê até o hospital. O Conselho Tutelar do município foi acionado.

Ao constatar as lesões, os pais foram presos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Em depoimento, o pai da criança afirmou que ao menino foi machucada após um esbarrão. A mãe relatou que os machucados surgiram após o parto, conforme a corporação.



Os policiais ligaram para avó materna, que relatou que no sábado (4) a criança não tinha lesões pelo corpo.



Após serem ouvidos, o delegado de plantão liberou o casal. O caso será investigado.

