Bebê de 11 meses morre após suspeita de agressão no Paraná

Nesta segunda-feira (8), morreu um bebê de 11 meses após ter sofrido supostas agressões em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O caso aconteceu no domingo (7).

Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe disse que foi dar uma volta e deixou seus três filhos, de 10 anos, 5 anos e o bebê de 11 meses aos cuidados do padrasto. Quando voltou, a filha bebê estava em parada respiratória e com sinais de violência.

A vítima foi encaminhada pela mãe própria mãe para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois foi transferida, em estado gravíssimo, ao hospital Ministro Costa Cavalcanti.

A menina completaria um ano na sexta-feira (12).

A mãe e o padrasto foram levados à delegacia para depor e em seguida foram liberados.

O conselho tutelar foi acionado e uma medida protetiva foi aplicada para que as duas crianças, irmãs da vítima, fiquem sob cuidado de familiares.

Segundo o conselho tutelar, o padrasto é suspeito pelas agressões contra a criança.

Em nota a Polícia Civil informou que assim que soube do caso iniciou as diligências necessárias para a investigação. Já foram ouvidos a mãe e o padrasto e testemunhas.

A polícia afirmou ainda que aguarda o resultado de exames feitos pelo Instituto Médico-Legal para prestar maiores esclarecimentos sobre o caso.

Com informações do g1.

