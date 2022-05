Bebê de 1 mês morre engasgado com leite em Ponta Grossa

Da Redação

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender uma ocorrência de afogamento na avenida Dr. Vicente Machado, principal via central de Ponta Grossa. Um bebê, de apenas 1 mês de vida, se engasgou com o leite materno, não resistiu e acabou morrendo nesta segunda-feira (23).

De acordo com as informações preliminares, a mãe da criança amamentou durante a madrugada e voltou a dormir. Agora pela manhã, ao acordar, constatou que o recém-nascido estava sem vida. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal para perícias.

Com informações, aRede