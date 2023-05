Bebê com sinais de agressão morre no PR; pais são investigados

Da Redação

A mãe alega que o bebê havia caído de uma cama

Um bebê com apenas 32 dias de vida faleceu na tarde da última sexta-feira (19 de maio) em Cascavel, no oeste do Paraná. A criança estava internada desde o domingo (14) no Hospital Universitário da cidade e apresentava sinais de agressão no corpo. Agora, os pais da criança são investigados pela Polícia Civil. A reportagem é do portal Bem Paraná.

Segundo informações da emissora Catve, a criança deu entrada no sistema de saúde no domingo, sendo atendida numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Guaíra, onde morava. Por conta da gravidade dos ferimentos, no entanto, foi levada de helicóptero para o hospital no mesmo dia.

A mãe alega que o bebê havia caído de uma cama de aproximadamente 50 centímetros depois de ter tomado banho na noite de sábado. Ela afirmou não ter notado qualquer lesão na criança naquele dia, mas que no domingo viu os ferimentos. Na UPA, um exame de Raio-X já constatou lesões na cabeça e braço do bebê, o que levou ao acionamento do Conselho Tutelar por causa da suspeita de agressão.

Agora, a Polícia Civil aguarda os laudoes complementares para concluir o inquérito do caso e esclarecer se a criança sofreu uma queda, como a mãe alega, ou se ela foi agredida.

