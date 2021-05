Bebê cai em piscina e consegue boiar até a chegada da mãe

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

No dia 13 de maio, um caso inusitado aconteceu na cidade de Maringá, no Norte do Paraná. Uma criança, de apenas 3 anos, caiu em uma piscina, porém ela manteve a calma e boiou até a chegada da mãe. O fato repercutiu por todo o Brasil.

Uma câmera de segurança registrou toda a situação. Nas imagens é possível notar que o menino, que foi identificado como Miguel, utiliza técnicas de natação. Em um primeiro momento, ele começa a bater os braços e as pernas na piscina, mas, logo em seguida, o garotinho começa a boiar e mantém a cabeça fora da água até a chegada da mãe, que o ajuda a sair do local.

Antes de cair, o menino carregava uma caixa grande que ocultava sua visão e, na sequência, acabou caindo na piscina.

Em uma entrevista a Ric Mais, a mãe de Miguel, Vivian, disse que o garoto fez aulas de natação em uma academia da cidade. Além dele, os outros dois irmãos também praticam aulas.

Ainda segundo Vivian, foi por Deus, Miguel estar vivo. No entanto, ela salientou a importância das aulas de natação também.

Veja: