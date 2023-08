Bebê cai de cama e é levado entubado e de helicóptero para Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um bebê, de apenas 10 meses de vida, foi socorrido em estado grave após ter caído de uma cama na tarde desta quinta-feira (3). O incidente aconteceu na residência da família, que é moradora da cidade de Marialva, no Noroeste do Paraná.

continua após publicidade

De acordo com informações do portal de notícias Plantão Maringá, inicialmente a criança foi levada para uma unidade de Pronto Atendimento de Marialva. Devido aos graves ferimentos, o bebê precisou ser entubado e levado de helicóptero para Maringá.

- LEIA MAIS: Médico conhecido na região morre afogado na piscina da própria casa

continua após publicidade

O pequeno foi atendido pelo Grupo de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado transferido para o Hospital Santa Casa com traumatismo craniano, de acordo com os socorristas.

Siga o TNOnline no Google News