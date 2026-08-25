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PIRAQUARA

Bebê abandonada dentro de sacola no PR apresenta quadro estável no HC

Criança foi encontrada com sinais de hipotermia, fraturas na perna e na clavícula

Escrito por Da Redação
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Bebê abandonada dentro de sacola no PR apresenta quadro estável no HC
Autor Exames radiológicos constataram que a recém-nascida sofreu duas fraturas, sendo uma na perna esquerda e outra na clavícula direita - Foto: Reprodução Banda B

A bebê recém-nascida encontrada abandonada dentro de uma sacola plástica no quintal de uma casa, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, apresenta quadro de saúde estável e já começou a ser alimentada no Hospital de Clínicas (HC). A atualização sobre o estado clínico da criança foi confirmada nesta terça-feira (25) pela equipe médica da instituição, onde a recém-nascida permanece internada desde a madrugada de segunda-feira (24). As informações da Banda B, parceira do TNOnline

-LEIA MAIS: Recém-nascida é encontrada em sacola de lixo no Paraná

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Segundo a médica e gerente de Atenção à Saúde do hospital, Regina Vieira, a bebê respira espontaneamente sem o auxílio de aparelhos, responde bem às medicações preventivas contra infecções e passa a receber leite humano fornecido pelo banco de leite da unidade. O quadro grave de hipotermia identificado no momento do resgate foi revertido logo após a admissão no hospital, mantendo-se a criança sob cuidados e aquecimento em incubadora.

Exames radiológicos constataram que a recém-nascida sofreu duas fraturas, sendo uma na perna esquerda e outra na clavícula direita. Ambas as lesões estão sendo acompanhadas pelas equipes especialistas e apresentam perspectiva de evolução favorável. A médica destacou que ainda não é possível determinar a causa exata das fraturas, mas não descarta a hipótese de que os ferimentos tenham ocorrido durante o parto extra-hospitalar realizado em condições críticas.

O abandono foi descoberto durante a madrugada por uma moradora da residência, que ouviu ruídos no quintal e encontrou a criança ainda com a placenta presa ao corpo. A mãe do bebê, uma adolescente de 16 anos, foi identificada pela Polícia Civil do Paraná e prestou depoimento acompanhada dos responsáveis legais. Em declaração às autoridades, a jovem alegou ter escondido a gestação decorrente de violência sexual e afirmou acreditar que a criança estaria morta ao nascer. Liberados por falta de flagrante, os envolvidos seguem sob investigação em inquérito instaurado preliminarmente para apurar a prática de tentativa de infanticídio, enquanto o acompanhamento da destituição ou acolhimento da recém-nascida permanece sob responsabilidade do Conselho Tutelar e do Poder Judiciário.

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As informações da Banda B, parceira do TNOnline

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abandonada bebê infanticídio investigação Piraquara SAÚDE
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