Bêbado faz manobras com moto de cliente, cai em fuga e acaba preso

A prisão ocorreu por volta das 22h, na Avenida Campos Sales, após uma tentativa frustrada de fuga que terminou em um acidente

Um homem foi preso em Sabáudia na noite de segunda-feira (24) após praticar manobras perigosas com uma motocicleta que pertencia a um cliente. A prisão ocorreu por volta das 22h, na Avenida Campos Sales, após uma tentativa frustrada de fuga que terminou em um acidente.

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A Polícia Militar foi acionada por moradores que denunciaram um motociclista fazendo algazarra na região. Ao chegarem ao local indicado, os policiais flagraram o homem realizando manobras arriscadas, rodando em círculos em frente ao hospital municipal e a uma praça movimentada, colocando pedestres e crianças em risco. O veículo estava sendo conduzido de forma tão imprudente que o escapamento arrastava no asfalto, produzindo faíscas.

Quando a viatura acionou a sirene e as luzes para realizar a abordagem, o motociclista ignorou a ordem de parada e acelerou para tentar despistar a polícia. Durante a fuga em alta velocidade, ele perdeu o equilíbrio da moto, caiu no chão e acabou detido.

Ao levantar as informações da ocorrência, a equipe descobriu que a moto, uma Suzuki de 650 cilindradas, não pertencia ao homem. O verdadeiro dono era um cliente que havia deixado o veículo com ele apenas para um serviço de lavagem.

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O suspeito, que já possui um longo histórico de crimes, apresentava sinais evidentes de embriaguez, como cheiro forte de álcool, olhos vermelhos, fala enrolada e humor alterado. Ele chegou a admitir aos policiais que havia bebido, mas se recusou a soprar o aparelho do bafômetro.

Diante da situação, o homem foi algemado e encaminhado à delegacia da cidade para responder pelos crimes de trânsito. A motocicleta, que sofreu vários danos após a queda, precisou ser recolhida ao pátio do órgão de trânsito, já que não havia ninguém habilitado no local para retirá-la.