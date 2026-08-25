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SABÁUDIA

Bêbado faz manobras com moto de cliente, cai em fuga e acaba preso

A prisão ocorreu por volta das 22h, na Avenida Campos Sales, após uma tentativa frustrada de fuga que terminou em um acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bêbado faz manobras com moto de cliente, cai em fuga e acaba preso
Autor Motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar - Foto: Reprodução

Um homem foi preso em Sabáudia na noite de segunda-feira (24) após praticar manobras perigosas com uma motocicleta que pertencia a um cliente. A prisão ocorreu por volta das 22h, na Avenida Campos Sales, após uma tentativa frustrada de fuga que terminou em um acidente.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (25) em Arapongas

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A Polícia Militar foi acionada por moradores que denunciaram um motociclista fazendo algazarra na região. Ao chegarem ao local indicado, os policiais flagraram o homem realizando manobras arriscadas, rodando em círculos em frente ao hospital municipal e a uma praça movimentada, colocando pedestres e crianças em risco. O veículo estava sendo conduzido de forma tão imprudente que o escapamento arrastava no asfalto, produzindo faíscas.

Quando a viatura acionou a sirene e as luzes para realizar a abordagem, o motociclista ignorou a ordem de parada e acelerou para tentar despistar a polícia. Durante a fuga em alta velocidade, ele perdeu o equilíbrio da moto, caiu no chão e acabou detido.

Ao levantar as informações da ocorrência, a equipe descobriu que a moto, uma Suzuki de 650 cilindradas, não pertencia ao homem. O verdadeiro dono era um cliente que havia deixado o veículo com ele apenas para um serviço de lavagem.

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O suspeito, que já possui um longo histórico de crimes, apresentava sinais evidentes de embriaguez, como cheiro forte de álcool, olhos vermelhos, fala enrolada e humor alterado. Ele chegou a admitir aos policiais que havia bebido, mas se recusou a soprar o aparelho do bafômetro.

Diante da situação, o homem foi algemado e encaminhado à delegacia da cidade para responder pelos crimes de trânsito. A motocicleta, que sofreu vários danos após a queda, precisou ser recolhida ao pátio do órgão de trânsito, já que não havia ninguém habilitado no local para retirá-la.

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´polícia Crime embriaguez manobras perigosas moto
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