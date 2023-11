Bazar da Receita Federal acontece na 1ª semana de dezembro em Maringá

O Observatório Social de Maringá (OSM), no noroeste do Paraná, realizará entre os dias 4 e 8 de dezembro um bazar com itens doados pela Receita Federal (RF). O evento será realizado no Shopping Cidade, das 14 às 20 horas.

Conforme informações, estarão à venda diversos produtos. Na lista estão eletrônicos; perfumes; brinquedos; jaquetas; produtos médicos; entre outros. De acordo com a organização, não será necessário agendar horário, mas o número de pessoas no interior da loja será limitado.

Apenas pessoas físicas com CPF poderão comprar no bazar. As compras poderão ser pagas com dinheiro, via Pix ou também cartão de débito ou crédito. Os valores dos itens disponíveis não foi informado.

*Com informações GMC Online.

