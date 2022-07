Batida traseira entre caminhões causa vazamento de diesel na BR-376

Da Redação

Acidente aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná

No final da tarde deste domingo (31), um acidente entre dois caminhões, na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, provocou vazamento de diesel de um dos tanques. A cabine de um dos veículos foi arrancada do chassi com a batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda segundo a polícia, a colisão foi traseira e ocorreu na área urbana da rodovia, na Avenida Presidente Kennedy. Contudo, ninguém sofreu ferimentos.

Diante do acidente, parte do trecho precisou ser bloqueada para atendimento. Até a às 19h, a rodovia sentido Curitiba tinha fluxo liberado em apenas uma pista.

A PRF registrou congestionamento no local. As causas do acidente não foram divulgadas.

