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CAMPINA GRANDE

Batida seguida de incêndio entre duas carretas bloqueia totalmente a BR-116 no PR

Colisão deixou um dos veículos caído às margens da rodovia; apesar das chamas, a PRF confirma que não houve vítimas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Batida seguida de incêndio entre duas carretas bloqueia totalmente a BR-116 no PR
Autor Apesar da gravidade da batida e do incêndio de grandes proporções, não houve vítimas - Foto: PRF

Um acidente envolvendo duas carretas bloqueou totalmente a BR-116, na altura do km 44, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta segunda-feira (31). A colisão ocorreu no sentido Curitiba e fez com que ambos os veículos pegassem fogo, provocando a interdição total da pista.

- LEIA MAIS: Menina de 7 anos morre após veículo da família capotar em estrada de Marialva (PR)

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto do acidente, uma das carretas acabou caindo às margens da rodovia. Apesar da gravidade da batida e do incêndio de grandes proporções, a corporação confirmou que não houve vítimas. As equipes de emergência foram acionadas para o local e conseguiram controlar o fogo, mas a rodovia permanece completamente interditada e sem previsão de liberação do tráfego.

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acidente rodoviário BR-116 campina grande do sul interdição de pista Polícia Rodoviaria federal Segurança Viária
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