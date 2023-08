Batida frontal entre carro e caminhão deixa três mortos na PR-180

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Três pessoas morreram em um grave acidente entre um carro e um caminhão baú na PR-180, em Marmeleiro no sudoeste do Paraná, próximo a comunidade Bom Jesus, na manhã deste sábado (18). As vítimas eram moradores de Campo Erê-SC.

continua após publicidade

A batida frontal envolveu um Chevrolet Corsa e um caminhão VW7.90, ambos com placas de Campo Erê.

- LEIA MAIS: Colisão entre moto e carro deixa dois homens feridos em Apucarana

Segundo o Corpo de Bombeiros, Mikael Xavier Rocha, era passageiro do automóvel e morreu no local do acidente.

continua após publicidade

O motorista do carro Fernando Gabriel Bittencourt, de 35 anos, e o caminhoneiro Benoir Dias Ribeiro, de 70 anos, chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Francisco Beltrão, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e registrou o acidente. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Francisco para o exame de necropsia.

Siga o TNOnline no Google News