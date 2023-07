Batida frontal entre caminhões deixa um morto e três feridos na BR-277

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes

Um homem morreu na noite de sexta-feira (14) após uma colisão frontal entre dois caminhões na BR-277, em Prudentópolis, na região centro-sul do Paraná. Outras três pessoas ficaram feridas.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas para prestar atendimento no local. Conforme informações da PRF a batida foi no KM 291 próximo ao Posto Relógio.

O acidente envolveu uma carreta carregada com ferro que seguia sentido Cascavel e um caminhão baú, carregado com mudanças que seguia no sentido Curitiba.

O motorista do caminhão baú, de 43 anos, morreu no local do acidente. Duas pessoas que estavam no mesmo caminhão, de 26 e 29 anos, tiveram ferimentos moderados.

O motorista, de 37 anos, que conduzia a carreta teve ferimentos leves. Todos foram encaminhados pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros para hospitais de Prudentópolis.

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

