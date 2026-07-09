Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
TRAGÉDIA

Batida frontal com carreta mata idoso, adolescente e criança na BR-153 no Paraná

Segundo a PRF, veículo de passeio teria invadido a contramão em um trecho de pista simples; ocupantes do carro faleceram no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 09:23:23 Editado em 09.07.2026, 09:23:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Batida frontal com carreta mata idoso, adolescente e criança na BR-153 no Paraná
Autor Grave acidente matou três na BR-153, no Paraná - Foto: PRF

Três pessoas morreram em um grave acidente de trânsito no início da noite desta quarta-feira (8) na BR-153, em Santo Antonio da Platina, no Paraná. As vítimas — um homem de 63 anos, uma adolescente de 15 e uma criança de 5 anos — estavam em um Volkswagen Gol que colidiu frontalmente contra uma carreta no quilômetro 38 da rodovia. Todos os ocupantes do carro faleceram antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

-LEIA MAIS: Às vésperas de se casar, mulher sofre acidente e carro para a 63 metros da pista em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 18h55, em um trecho de pista simples. Os levantamentos iniciais apontam que o motorista do automóvel, que tinha placas do próprio município, transitou pela contramão para realizar uma manobra de ultrapassagem. Nesse momento, ele acabou atingindo em cheio a carreta, com placas de Blumenau (SC), que vinha no sentido oposto. O condutor do veículo de carga foi submetido ao teste do bafômetro, que atestou resultado negativo para a ingestão de álcool.

Para prestar atendimento à ocorrência e realizar o controle do tráfego, foi montada uma operação conjunta no trecho. Além da PRF, que iniciou os levantamentos periciais para apurar as circunstâncias exatas do choque, o resgate exigiu a mobilização da Polícia Científica, do Corpo de Bombeiros e de equipes da concessionária que administra a rodovia. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito BR-153 manobra de ultrapassagem Polícia Rodoviaria federal Santo Antônio da Platina vítimas fatais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV