Batida frontal com carreta mata idoso, adolescente e criança na BR-153 no Paraná

Segundo a PRF, veículo de passeio teria invadido a contramão em um trecho de pista simples; ocupantes do carro faleceram no local

Três pessoas morreram em um grave acidente de trânsito no início da noite desta quarta-feira (8) na BR-153, em Santo Antonio da Platina, no Paraná. As vítimas — um homem de 63 anos, uma adolescente de 15 e uma criança de 5 anos — estavam em um Volkswagen Gol que colidiu frontalmente contra uma carreta no quilômetro 38 da rodovia. Todos os ocupantes do carro faleceram antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 18h55, em um trecho de pista simples. Os levantamentos iniciais apontam que o motorista do automóvel, que tinha placas do próprio município, transitou pela contramão para realizar uma manobra de ultrapassagem. Nesse momento, ele acabou atingindo em cheio a carreta, com placas de Blumenau (SC), que vinha no sentido oposto. O condutor do veículo de carga foi submetido ao teste do bafômetro, que atestou resultado negativo para a ingestão de álcool.

Para prestar atendimento à ocorrência e realizar o controle do tráfego, foi montada uma operação conjunta no trecho. Além da PRF, que iniciou os levantamentos periciais para apurar as circunstâncias exatas do choque, o resgate exigiu a mobilização da Polícia Científica, do Corpo de Bombeiros e de equipes da concessionária que administra a rodovia. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região.