Batida entre trator e caminhão no Paraná deixa um morto e dois feridos

Um grave acidente de trânsito na rodovia PR-364 no inicio da noite de sexta-feira (09), resultou em uma vítima fatal e deixou duas pessoas feridas.

O acidente foi por volta das 18 horas, na linha Alvorada, no trecho entre Palotina e São Camilo e envolveu um caminhão e um trator agrícola.

O caminhão seguia pela Rodovia PR-364 no sentido de Terra Roxa a Palotina, quando colidiu na traseira do trator.

Com o impacto, o condutor do trator, Valdimir Arcanjo de 46 anos, foi ejetado e morreu no local do acidente. No caminhão, motorista e passageiros sofreram ferimentos leves.

Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Civil de Palotina atenderam a ocorrência. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo.

