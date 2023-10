Batida entre Saveiro e Corolla deixa duas pessoas feridas no sudoeste

Na noite desta sexta-feira (28), um acidente de trânsito na rodovia PR-483 em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná deixou duas pessoas feridas. A batida por volta das 19 horas, próximo ao trevo de acesso a Manfrinópolis, mobilizando equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros.

A colisão frontal envolveu uma Saveiro, com placa de Entre Rios do Oeste/PR, que seguiu em direção a Francisco Beltrão, e um Toyota/Corolla, com placa de Manfrinópolis/PR, que trafegava no sentido oposto. Após a batida a Saveiro ainda atingiu um ponto de ônibus.

Na Saveiro havia duas pessoas, que sofreram ferimentos leves no acidente. Ambos foram atendidos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Francisco Beltrão. No Corolla, também com duas pessoas, ninguém saiu ferido.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

