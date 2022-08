Batida entre ônibus em Maringá é registrada por câmeras; veja

Da Redação

Os ônibus faziam as linhas Vale Azul e Universal, de Sarandi, no momento do acidente

Uma falha mecânica no freio pode ter causado um acidente envolvendo dois ônibus da empresa TCCC em Maringá, nesta segunda-feira, 29. A batida aconteceu por volta das 7h, na Avenida Colombo, em frente ao Parque de Exposições, no sentido bairro-centro.

Imagens divulgadas pela empresa mostram o momento do acidente, uma batida traseira. O ônibus que ia parar para fazer o embarque e desembarque de passageiros no ponto de ônibus, acabou batendo na traseira do coletivo que estava parado. Assista:

Os ônibus faziam as linhas Vale Azul e Universal, de Sarandi, no momento do acidente. Com o impacto da batida, cerca de 18 passageiros ficaram feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para atender a ocorrência. A maioria das vítimas não teve ferimentos graves.



O trânsito ficou lento na avenida por cerca de 1 hora. A empresa Transporte Coletivo Cidade Canção informou em nota que está instaurando um procedimento de investigação das causas e prestando atendimento aos passageiros.

Com informações do GMC Online.

