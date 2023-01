Batida entre ônibus e caminhonete deixa um morto e dois feridos no PR

Da Redação

O motorista do ônibus não resistiu aos ferimentos

Uma colisão entre um ônibus de turismo e uma caminhonete terminou com uma pessoa morte e duas feridas, na madruga desta segunda-feira (16). O acidente ocorreu na BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

Na caminhonete Ford Ranger XL, com placas de Guarapuava, havia duas jovens e no ônibus, com placas de Marechal Cândido Rondon, havia 13 passageiros e o motorista. Os veículos colidiram frontalmente e, com o impacto da batida, o ônibus saiu da pista e percorreu aproximadamente 15 metros até colidir contra uma árvore.

O motorista do veículo de turismo, de 27 anos, ficou preso entre às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram resgatar a vítima, que foi levada a um hospital. No entanto, infelizmente o condutor não resistiu.



Já a motorista da caminhonete, de 22 anos, teve ferimentos leves, enquanto a passageira, de 20 anos, foi levada em estado grave para um hospital.

Os passageiros do ônibus não se feriram.

