Batida entre Golf e Silverado deixa dois mortos na PR-462

A batida aconteceu na altura do quilômetro 60, em Iretama, por volta das 0h30,

Um grave acidente na PR-462, no município de Iretama, região central do Paraná, deixou duas pessoas mortas e quatro feridas, no início da madrugada deste domingo (5).

A colisão frontal envolveu uma camionete Chevrolet Silverado com placas de Nova Tebas e um Volkswagem Golf com placas de Campo Mourão.

Conforme boletim da Polícia Militar Rodoviária, Posto de Pitanga, a batida aconteceu na altura do quilômetro 60, por volta das 0h30, a Silverado trafegava sentido Iretama ao trevo da PRC-487 e o Golf em sentido contrário quando houve a colisão frontal. As causas do acidente estão sendo apuradas.

As equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram ao local e quatro pessoas feridas foram socorridas.

O motorista do Golf W. K. de 26 anos e o passageiro P. H. C. S. de 20 anos não resistiram aos ferimentos e os óbitos ocorreram no local.

Outros dois passageiros do Golf foram levados para o Hospital de Iretama e posteriormente devida a gravidade encaminhados à Santa Casa de Campo Mourão .

O motorista da Silverado de 41 anos e passageira de 26 anos , tiveram ferimentos médios e foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital de Nova Tebas.