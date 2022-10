Batida entre carros mata casal em Curitiba; criança fica ferida

Da Redação

A colisão aconteceu no cruzamento entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Isaías Régis de Miranda

Um acidente entre dois carros matou um homem e uma mulher, ambos de 40 anos, e feriu uma criança e um adolescente, na tarde deste sábado (8), no bairro Hauer, em Curitiba. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Militar (PM), o casal e os dois feridos estavam em um mesmo carro, que furou a preferencial, no cruzamento entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Isaías Régis de Miranda.

O casal morreu no local. A criança sofreu ferimentos graves, e a adolescente teve ferimentos no braço. Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital.

No local, moradores relataram que o trecho da Rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos teve mudança recente de sentido para os veículos.

A Prefeitura de Curitiba informou que implantou, em agosto, um novo binário nas ruas Presidente Pádua Fleury e Coronel Antônio Ricardo dos Santos, no Hauer.

Com isso, segundo o município, a Rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos passou a ter sentido único da Rua Anne Frank até a Padre Dehon. "Foram instalados dois novos semáforos na Coronel Antônio Ricardo dos Santos. Também foi feita a readequação de dois semáforos na Rua Presidente Pádua Fleury para funcionarem de acordo com o binário", disse.

O município destacou que "cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran e das demandas recebidas pela Central 156".

