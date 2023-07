Batida entre caminhonete e motocicleta deixa uma adolescente morta

Uma colisão traseira entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou uma adolescente de 15 anos morta e o condutor da motociclista ferido, na BR-487, na noite deste domingo (9), no km 130,2 em Tuneiras do Oeste/PR. O acidente ocorreu por volta das 19h05.

Uma caminhonete /VW Amarok, com placas de Umuarama/PR, que se dirigia no sentido Campo Mourao/PR a Tuneiras do Oeste/PR, colidiu na traseira de uma motocicleta HONDA/NXR 160 BROS que seguia no mesmo sentido da rodovia.

A passageira da motocicleta, uma adolescente de 15 anos, morreu no local. O condutor da motocicleta, um rapaz de 22 anos, sofreu ferimentos, sendo encaminhado a um hospital de Tuneiras do Oeste.

O condutor da caminhonete, um idoso de 64 anos, não se feriu. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.

Além da PRF, equipes de socorristas, polícia científica e IML compareceram no local para atendimento dessa ocorrência.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, que estará disponível às partes envolvidas e às autoridades competentes.

