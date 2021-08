Da Redação

Batida entre caminhões tem vítima fatal na PR-323

Na tarde desta quarta-feira (4), um acidente fatal, envolvendo dois caminhões e um carro, foi registrado na PR-323, entre os municípios de Jussara e Cianorte, no Paraná. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência.

De acordo com o relato do condutor do automóvel, um Fiat Uno, uma carreta Scania, com placas de Terra Boa/PR, que trafegava no sentido contrário, atingiu a lateral de seu veículo e, na sequência, bateu de frente contra um outro caminhão baú, da Iveco, com placas de São Paulo. O caminhão ficou completamente destruído.

O condutor do Iveco, identificado como Odair de Souza Freitas, de 41 anos, ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, porém, Odair não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme os bombeiros, outras duas pessoas sofreram ferimentos no acidente, mas sem gravidade.

A pista precisou ser interditada. O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá foi chamado para recolher o corpo da vítima.

A PRE irá investigar por qual motivo o acidente aconteceu.